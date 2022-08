Expulsão de Anthony Lopes não trava vitória do Lyon sobre o Ajaccio

O avançado que o Lyon contratou aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, o brasileiro Tete, abriu o marcador logo aos 12 minutos, e o internacional francês Alexandre Lacazette, ex-Arsenal, aumentou a vantagem na execução de um penálti.



No entanto, o Ajaccio reduziu ao minuto 31, pelo médio Thomas Mangani, também de penálti, já depois da expulsão de Anthony Lopes, reentrando na discussão do resultado.



O guarda-redes luso viu o cartão vermelho direto aos 27 minutos, depois de derrubar um adversário que seguia isolado para a sua baliza.



A superioridade numérica do Ajaccio durou cerca de 20 minutos, visto que o árbitro expulsou Romani Hamouma, aos 45+3, ao exibir-lhe segundo amarelo devido a uma cotovelada num adversário.



Na segunda parte não houve golos, pelo que o Lyon, que fez uma época passada desastrada, na qual nem se qualificou para as provas europeias, conservou o essencial, os três pontos, no primeiro jogo da época 2022/23 da I Liga francesa.