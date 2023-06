Fábio Carvalho no Leipzig por empréstimo do Liverpool

Fábio Carvalho, de 20 anos, foi contratado pelo Liverpool ao Fulham, do treinador português Marco Silva, no início da última temporada, depois de ter sido preponderante na subida de divisão dos 'cottagers'.



Apesar dos elogios do treinador alemão dos 'reds', Jürgen Klopp, o médio ofensivo português foi pouco utilizado em Anfield Road e vê agora no terceiro classificado da última edição da Bundesliga a oportunidade de relançar a carreira.



Com a camisola do Liverpool, Fábio Carvalho participou em 21 jogos e marcou três golos em 2022/23.



Na formação germânica, o médio luso vai encontrar o compatriota André Silva.