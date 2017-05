Fábio Coentrão acusado de fraude fiscal em Espanha

Mário Aleixo - RTP 16 Mai, 2017, 11:44 | Futebol Internacional

A acusação repete-se agora com a indicação de que o internacional português terá usado sociedades no Panamá e na Irlanda.



Também o conhecido avançado do Mónaco Radamel Falcao surge igualmente citado. No caso do colombiano, a verba em causa será de 5,66 milhões de euros.



Quer num caso quer noutro, como refere o periódico El Confidencial os jogadores terão usado a agência irlandesa do empresário Jorge Mendes a Multisports & Image Management (MIM) Limited, uma empresa de gestão de direitos de imagem.



Investigação anterior



Recorde-se que em 2016 a investigação jornalística “Football Leaks”, revelou um conjunto de casos de jogadores que durante anos esconderam das autoridades fiscais, através de sociedades offshore, os seus rendimentos de direitos de imagem.



Na altura foi revelado pelo jornal Expresso que Coentrão não declarou durante mais de três anos os rendimentos de direitos de imagem que recebeu através da Rodinn, uma sociedade offshore criada em 2011 no Panamá, pouco antes de o jogador se transferir do Benfica para o Real Madrid.



No final de 2015, e após ter sido alvo de uma inspeção do fisco espanhol, Fábio Coentrão decidiu entregar à Autoridade Tributária, em Portugal, uma declaração de substituição do seu IRS relativa a 2011. Nessa retificação, Coentrão declarou para 2011 um rendimento adicional de 3,5 milhões de euros, relativo ao montante auferido através do Panamá.