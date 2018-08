Fábio Coentrão tem pressa em definir o seu futuro

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Ago, 2018, 11:04 / atualizado em 04 Ago, 2018, 11:04 | Futebol Internacional

O diário espanhol “As” revela que o jogador não faz parte dos planos do treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, embora esteja ligado aos “merengues” até 30 de junho de 2019.



Um dos obstáculos para o defesa-esquerdo encontrar colocação é o elevado salário (2,5 milhões de euros limpos) que aufere.



O futebolista, de 30 anos, veria de bom grado o regresso ao Sporting que também já mostrou interesse no jogador.



Contudo o regresso a Alvalade não se afigura fácil porque, nesta altura, a equipa liderada pelo técnico José Peseiro tem Lumor e Jefferson para ocupar a posição de lateral-esquerdo e Acunã e Bruno César também podem desempenhar essas funções.



Fábio Coentrão tem pressa em resolver o futuro, caso contrário, terá de se apresentar este domingo na cidade desportiva do Real Madrid.