Fábio Silva marca no empate do Wolverhampton em West Bromwich

O jovem avançado português foi feliz quando, aos 45+2 minutos, viu um cruzamento de Nélson Semedo ser aliviado por Bartley contra si, com a bola a descrever um arco e a fazer um caprichoso ‘chapéu’ ao guarda-redes.



A igualdade surgiu já na etapa complementar, aos 62 minutos, num centro de Conor Townsend para o senegalês Mbaye Diagne que, sozinho em cima da linha da pequena área, cabeceou para o fundo das redes.



O resultado ajusta-se ao equilíbrio do encontro, marcado por chuva intensa.



O treinador Nuno Espírito Santo apostou em cinco portugueses no ‘onze’ - Rui Patrício, Nelson Semedo, Ruben Neves, Vítor Ferreira e Fábio Silva –, entrando ainda Daniel Podence, aos 71 minutos, numa equipa privada dos lesionados João Moutinho e Pedro Neto.



O Wolverhampton é 12.º classificado, com 42 pontos, enquanto o West Bromwich é 19.º e penúltimo, com 26, a 10 pontos do lugar que vale a manutenção.



A Premier League é comandada pelo Manchester City, com 80 pontos, mais 13 do que o Manchester United, que tem um jogo a menos, e mais 17 do que o Leicester, terceiro.



O campeão Liverpool é somente sétimo, com 54 pontos e menos um desafio.