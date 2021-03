Fábio Veríssimo arbitra o jogo entre Roménia-Macedónia

No jogo, agendado para quinta-feira, na Arena Nacional de Bucareste, Fábio Veríssimo contará com os árbitros assistentes Luís Campos e Bruno Rodrigues, enquanto António Nobre será o quarto árbitro.



A Roménia e a Macedónia integram o grupo J, em conjunto com as seleções da Alemanha, Islândia, Liechtenstein e Arménia.