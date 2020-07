Fàbregas considera que José Mourinho foi o seu melhor treinador

“Foi, provavelmente, com ele [Mourinho] que tive uma melhor ligação. A maneira como lidava com a minha cabeça era incrível”, elogiou o médio espanhol, que coincidiu com o treinador português em 2014/15 e parte de 2015/16 na equipa inglesa.



Na segunda passagem de Mourinho pelo Chelsea, em que Fàbregas chegou na segunda época do português, o médio espanhol venceu a Liga inglesa em 2014/15 e voltaria a conquistar com os ‘blues’ em 2016/17, mas já com António Conte como treinador.



“Se tivesse que escolher um ou dois [treinadores]… Com Pep Guardiola joguei o tipo de futebol que amo no FC Barcelona, o mesmo com Arséne Wenger no Arsenal, mas com José Mourinho, no Chelsea, tive um ano muito especial”, justificou Fàbregas.



Mourinho ‘sobe’ ao pódio de Fàbregas, mas o espanhol inclui também nas preferências Guardiola e Wenger, considerando que aos três treinadores “deve muito”.



Com 33 anos, o internacional espanhol, campeão do mundo em 2010 e campeão europeu em 2008 e 2012, com a Espanha, é atualmente jogador do Mónaco.