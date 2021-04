Falcao tem alta médica após cirurgia a fratura no rosto

”, explicou um dos médicos do hospital em Istambul, onde o jogador foi operado no domingo.O jogador colombiano, de 35 anos, que no sábado não jogou no empate do Galatasaray com o Karagumruk (1-1), sofreu no domingo uma fratura numa das maçãs do rosto, no decorrer do treino do Galatasaray e após chocar com um companheiro de equipa.

Na atual época, de 2020/21, o avançado tem estado ausente em boa parte dos jogos do Galatasaray, devido a problemas físicos, contando apenas com 14 jogos na Liga e um na Liga Europa, e oito golos.