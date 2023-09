Famalicão estreia-se na Youth League frente ao Midtjylland

A formação minhota medirá forças com a equipa dinamarquesa, começando por jogar no seu reduto, em 4 de outubro. Três semanas depois, no dia 25, as equipas voltam a defrontar-se, no duelo da segunda mão.Em estreia absoluta na competição, o Famalicão sabe também que, caso vença o Midtjylland, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os ucranianos do Rukh Vynnyky e os bósnios do FK Sarajevo. A segunda eliminatória joga-se a 8 e 29 de novembro e vale um lugar no play-off, onde irá cruzar-se com as equipas que disputam a fase de grupos da Youth League.Na última temporada, a equipa famalicense sagrou-se, pela primeira vez, campeão nacional de juniores, título que lhe deu acesso à competição europeia, que já foi conquistada por FC Porto (2018/19) e Benfica (2021/22).