Família confirma morte do empresário de futebolistas Mino Raiola aos 54 anos

"É com infinita tristeza que anunciamos o falecimento do agente de jogadores mais atencioso e brilhante que já existiu", escreverem os seus familiares numa mensagem divulgada na rede social Twitter.



Raiola faleceu depois de "lutar até ao fim com a mesma força que colocou nas negociações para defender os seus jogadores".



O agente, que também representava Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli, Romelu Lukaku ou Matthijs de Ligt, entre outros, estava doente desde o início do ano: há dois dias alguns media transalpinos deram conta da sua morte, que acabou por ser negada na altura.



"O Mino tocou várias vidas ao longo do seu trabalho e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. A presença dele deixará para sempre saudade. Agradecemos a todos pelo enorme apoio recebido durante estes períodos difíceis", completou a família.



Mino Raiola, que se impôs como um dos agentes mais influentes do futebol mundial, estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, Itália.



Clubes, atletas e dirigentes têm recordado Raiola e endereçado condolências à família.