Farense garante investigação às alegações de atos racistas

”, refere a administração da SAD algarvia, em comunicado.O Wolverhampton, equipa inglesa orientada pelo português Bruno Lage, acusou os adeptos do Farense de insultos racistas contra um futebolista e anunciou que vai reportar o caso à UEFA.”, informou o clube inglês, em nota publicada nas redes sociais, sem especificar o nome do atleta em causa.O Farense sublinhou que o resultado das investigações, “caso se confirmem, serão comunicadas às autoridades competentes”.Farense e Wolverhampton empataram no domingo 1-1, no jogo de apresentação da equipa da II Liga de futebol aos seus sócios, no Estádio de São Luís, com golos de Cristian Ponde, aos três minutos, e de Hwang, de grande penalidade, aos 56.