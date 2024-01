Fãs de Ronaldo invadem hotel do Al Nassr

Ronaldo é a principal atração para os adeptos chineses e, sem ele, foi decidido que o melhor seria adiar as partidas frente ao Shanghai Shenhua e ao Zhejiang, para data a anunciar.



“Como sabem, no futebol há coisas que não se podem controlar”, afirmou o português, em conferência de imprensa, na cidade de Shenzhen, no sudeste da China.



“Vamos voltar para fazer o povo chinês feliz, é esse o meu objetivo. Quero jogar para vocês. Não fiquem tristes porque eu estou triste e espero que compreendam as circunstâncias de um jogador de futebol", vincou.



Milhares de adeptos, que viajaram de toda a China para assistir aos jogos, acorreram então ao hotel, o Mandarin Oriental. Os funcionários não conseguiram resistir aos avanços e algumas dezenas conseguiram entrar no átrio, segundo vídeos difundidos nas redes sociais.



Outro vídeo mostra os adeptos no exterior do hotel a gritarem repetidamente o nome de Ronaldo.



A polícia acabou por ser chamada e conseguiu restabelecer a ordem, de acordo com a imprensa local.



Na rede social chinesa Weibo, o pedido de desculpas de Ronaldo foi o tema mais comentado na terça-feira, com mais de 19 milhões de visualizações.



Os bilhetes para os dois jogos esgotaram-se poucas horas depois de terem sido postos à venda no início de janeiro. Os organizadores declararam que seria criado um "canal de reembolso incondicional o mais rapidamente possível".



Apesar do adiamento das partidas, o Al Nassr viajou para a China, incluindo Ronaldo, e hoje emitiu um comunicado manifestando a disponibilidade para continuar em solo chinês em estágio, enquanto se encontram novas datas.