FC Barcelona arranca para 2017/18 a 12 de julho

Uma semana depois do arranque, em Barcelona, a formação catalã parte para os Estados Unidos, onde defrontará Juventus (22, em Nova Jérsia), Manchester United (26, em Washington) e Real Madrid (29, em Miami), em três particulares.



Para o dia 12 de julho, está prevista a chegada dos jogadores que em junho não representaram as suas respetivas seleções nacionais, enquanto os que disputaram jogos internacionais chegam a 14, para dois dias de exames médicos.



Os futebolistas do 'Barça' presentes na Taça das Confederações, como o português André Gomes, ou no Europeu de sub-21 seguem diretamente para os Estados Unidos, onde os catalães participam pela terceira vez na 'International Champions Cup'.