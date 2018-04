FC Barcelona campeão de Espanha pela 25.ª vez, ao vencer na Corunha

Lusa Comentários 29 Abr, 2018, 21:37 | Futebol Internacional

O brasileiro Coutinho, aos sete minutos, e Messi, aos 38, 82 e 85, marcaram os golos da formação catalã, enquanto Lucas Perez, as 40, e o turco Emre Colak, aos 64, faturaram para os anfitriões, que ficaram matematicamente despromovidos.



A formação catalã somou o terceiro título em quatro anos, todos com ‘dobradinha’ (campeonato + Taça do Rei), o quarto em seis, o sétimo em 10 e o nono em 14, correspondente à ‘era’ Lionel Messi, o novo líder da ‘Bota de Ouro’, com 32 golos.



Os catalães, que somam 27 vitórias e oito empates, vão agora tentar acabar a prova invictos, o que ninguém consegue desde 1931/32, quando o Real Madrid ganhou com 10 triunfos e oito igualdades, em apenas 18 jogos.



Na tabela, o FC Barcelona, de Ernesto Valverde, passou a somar 86 pontos, em 34 jogos, contra 75 do Atlético de Madrid, em 35, e 71 do Real Madrid, em 34.