FC Barcelona confirmado nos quartos da Taça do Rei pela justiça federativa

Lusa Comentários 18 Jan, 2019, 16:40 | Futebol Internacional

De acordo com fontes federativas, a denúncia do Levante, que alegava a utilização irregular de um jogador do ‘Barça’ na primeira mão dos oitavos de final, foi recusada por ter sido apresentada fora de prazo, mas o clube já anunciou que vai recorrer para o Comité de Apelo da RFEF.



Em causa estava a utilização de Chumi no primeiro jogo, que o Levante venceu por 2-1, um dia depois de o defesa ter sido suspenso por acumulação de cartões amarelos ao serviço da equipa filial dos catalães.



A decisão da federação espanhola permitiu ao Barcelona participar no sorteio de hoje dos quartos de final, no qual ficou a saber que vai defrontar o Sevilha, o que proporcionará um confronto entre jogadores internacionais portugueses: Nelson Semedo, do lado catalão, e André Silva e Daniel Carriço nos andaluzes.



O Levante anunciou também hoje que tinha apresentado queixa contra o Barcelona, já depois de os catalães terem vencido na quinta-feira o jogo da segunda mão da competição, por 3-0.



O caso tinha sido tornado público nesse mesmo dia, com o jornal El Mundo a explicar que o futebolista da formação catalã estava suspenso, mas foi utilizado pelo treinador Ernesto Valverde no primeiro jogo.