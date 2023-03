FC Barcelona consolida liderança com triunfo arrancado a ferros em Bilbau

Um golo marcado pelo brasileiro Raphinha muito perto do intervalo, aos 45+1 minutos, foi suficiente para o FC Barcelona assegurar o triunfo, até porque o guarda-redes alemão Ter Stegen tratou de impedir todas as tentativas dos anfitriões – e foram muitas – de restabelecer o empate.



O Athletic Bilbau, tranquilo nono classificado, parecia ter ultrapassado a oposição de Ter Stegen aos 88 minutos, quando Iñaki Williams marcou, finalmente, o golo da equipa da casa, mas o lance foi invalidado devido a um toque na bola com o braço por parte de um colega.



O ‘Barça’ recolocou em nove confortáveis pontos a vantagem sobre o Real Madrid, segundo posicionado, que no sábado se impôs na receção ao Espanyol, por 3-1, enquanto o Atlético de Madrid, terceiro, com menos um jogo, e a Real Sociedad, quarta, estão já a 20 pontos de distância.



A Real Sociedad inaugurou o marcador logo aos três minutos em Maiorca, por intermédio de Carlos Fernández, mas os visitantes estabeleceram o empate 1-1 aos 50, com um golo do sul-coreano Kang-In Lee, e os visitantes terminaram mesmo reduzidos a 10 jogadores, devido à expulsão de Mikel Merino, aos 90.



A equipa de San Sebastián apanhou o Atlético de Madrid, ambos a 11 pontos do rival Real Madrid, mas os ‘colchoneros’ podem distanciar-se na segunda-feira, quando se deslocarem ao terreno do Girona, no encontro de encerramento da ronda.



Os danos para a Real Sociedad não foram maiores porque os perseguidores mais diretos (Bétis, quinto colocado, e Villarreal, sexto) se defrontaram e também empataram 1-1, com golos de Borja Iglésias para a equipa de Sevilha – na qual o guarda-redes português Rui Silva foi totalista -, aos 38 minutos, e de Yeremy Pino, aos 55.



Na luta pela manutenção, o Sevilha esteve a perder na receção ao Almeria, na sequência do golo marcado por Sergio Akieme, logo aos dois minutos, mas deu a volta ao resultado, graças aos remates certeiros dos argentinos Lucas Ocampos, aos 45+2, e Erik Lamela, aos 73.