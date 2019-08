FC Barcelona contrata lateral esquerdo Júnior Firpo ao Betis

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 13:05 | Futebol Internacional

Os dois clubes já anunciaram hoje o acordo, sendo que o FC Barcelona vai pagar 18 milhões de euros fixos pelo jogador de origem dominicana, num acordo que inclui ainda 12 milhões de euros em variáveis.



Júnior Firpo, que ficará com uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, marcou três golos em 24 jogos na edição 2018/19 da Liga espanhola de futebol e ajudou recentemente a Espanha a sagrar-se campeã europeia de sub-21, em Itália.



“O Betis agradece efusivamente a Júnior Firpo pelos seus serviços e deseja-lhe o melhor no futuro”, escreveu o Betis, no qual o jogador alinhava desde os juvenis, no seu sítio oficial.



O novo reforço dos catalães será apresentado hoje à margem do Troféu Juan Gamper, em Camp Nou, onde o FC Barcelona recebe o Arsenal.