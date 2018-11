FC Barcelona dá a volta ao Rayo com dois golos nos últimos três minutos

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 21:59 | Futebol Internacional

A formação catalã, ainda sem o argentino Lionel Messi, adiantou-se logo aos 11 minutos, por Suárez, mas, os locais conseguiram dar a volta ao resultado.



José Ángel Pozo empatou aos 35 minutos, depois de ter ameaçado aos 31, e Álvaro Garcia concretizou a reviravolta, aos 57, instantes depois de entrar em campo.



O 'Barça' sofreu, mas, já com Gerard Piqué como ponta de lança, marcou dois golos na parte final, primeiro num remate colocado de Dembelé e depois num desvio à boca da baliza de Suárez.



Com este triunfo, o conjunto comandado por Ernesto Valverde reforçou, provisoriamente, a liderança, somando agora 24 pontos, mais quatro pontos do que o Atlético de Madrid e o Alavés, equipa que apenas entra em ação no domingo, na casa do Eibar.



Por seu lado, o Atlético de Madrid, no primeiro encontro no campeonato com o ex-'leão' Gelson Martins no 'onze' (saiu aos 88 minutos), não conseguiu melhor do que um empate a um golo no reduto do Leganés.



O francês Antoine Griezmann adiantou os 'colchoneros', aos 69 minutos, na transformação perfeita de um livre direto, mas, aos 82, o argentino Guido Carrillo, entrado aos 72, restabeleceu a igualdade.



A sete pontos dos catalães, no sexto lugar, está o Real Madrid, que regressou aos triunfos na prova, depois de três derrotas consecutivas e cinco encontros sem ganhar, ao vencer em casa o Valladolid por 2-0, com dois tentos sobre o final.



Sob o comando do interino Santiago Solari, os 'merengues' marcaram por Kiko, na própria baliza, aos 83 minutos, na sequência de um remate do 'miúdo' brasileiro Vinícius, lançado aos 73, e por Sergio Ramos, de grande penalidade, aos 88.



No outro encontro do dia, o Valência, com o regressado Gonçalo Guedes os 90 minutos, perdeu em casa por 1-0 com o Girona, vencedor com um tento de Pere Pons, aos 48 minutos.



O conjunto da Catalunha subiu para nono, com 15 pontos, enquanto o Valência é apenas 14.º, com 11.