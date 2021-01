FC Barcelona deve 196,7 milhões em transferências

Parte da dívida está ligada a clubes desportivos (196 milhões de euros). Na lista, estão presentes clubes como Bordeaux (Malcom), Grêmio (Arthur), València, Liverpool (Coutinho), Ajax (De Jong), Atlético de Madrid (direitos preferenciais), Juventus (Matheus Pereira e Pjanic), Sporting Clube de Braga (Trincao), Villarreal (Denis Suárez), Atlético Mineiro (Emerson), Valladolid (Arnaiz), Real Betis (Junior Firpo), Eibar (Cucurella), Las Palmas (Pedro González), Albacete (Rey Manaj), Palmeiras (Matheus Fernandes), São Paulo (Emerson), Bayern München (Arturo Vidal) e Deportivo La Coruña (Brandariz).



Do lado inverso, os catalães apenas têm a cobrar 46,4 milhões de euros, o que dá um saldo negativo de 150,3 milhões de euros no capítulo das transferências.





Tal é a gravidade que, ainda de acordo com o documento, a instituição busca um empréstimo de 100 milhões de euros para pagar os salários dos atletas durante os próximos meses.



A divida líquida cresceu 55,5% numa única época, passando de 217 milhões de euros no exercício 2018-2019 para 488 milhões em 2019-2020, facto que viola os estatutos: coloca a dívida/EBITDA, em 3,64, claramente acima do limite máximo estabelecido, que é de dois.De igual modo, a dívida de curto prazo subiu 31%, de 505,5 milhões para 731 milhões.A exploração do exercício resultou em 885,4 milhões de euros quando estavam previstos 1.059 milhões, ou seja, 203,7 milhões a menos, que o clube atribui aos efeitos da pandemia da covid-19.

O FC Barcelona teve descida de rendimento de bilheteira, quotização e exploração de instalações como o museu e eventos.





Em virtude da gravidade do contexto sanitário, as eleições presidenciais do clube, que deveriam ser realizadas no último fim de semana (24 de janeiro), foram adiadas para o dia 7 de março.