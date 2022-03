FC Barcelona e Paris SG arrancam quartos com triunfos fora

No Estádio Alfredo Di Stéfano, a formação ‘merengue’ marcou primeiro, logo aos oito minutos, por Olga Carmona, assistida por Esther González, mas as catalãs conseguiram dar a volta ao jogo na segunda parte.



A ‘Bola de Ouro’ Alexia Putellas, aos 53 minutos, de penálti, e aos 90+4, com um belo ‘chapéu’, após assistência preciosa de Patrícia Guijarro, e a suplente Clàudia Pina, aos 81, selaram o 35.º triunfo do ‘Barça’ em igual número de jogos em 2021/22.



O conjunto catalão venceu os 24 jogos disputados na Liga espanhola, que já conquistou, os dois da Taça da Rainha e os dois da Supertaça, também arrebatada, e, soma agora sete triunfos na ‘Champions’.



Na Allianz Arena, em Munique, o jogo decidiu-se de bola parada, com o PSG a marcar dois golos após cantos, ambos por Maria-Antoinette Katoto, aos 20 e 71 minutos, e as bávaras a reduzirem de livre direto, por Klara Bühl, aos 84.



Os encontros da segunda mão estão agendados para 30 de março, enquanto os outros dois jogos da primeira realizam-se na quarta-feira, com a Juventus a receber o Lyon e o Arsenal como anfitrião do Wolfsburgo.