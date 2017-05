FC Barcelona e Real Madrid continuam na luta

Lusa 14 Mai, 2017, 21:16 / atualizado em 15 Mai, 2017, 08:09 | Futebol Internacional

Os catalães, que viajaram até Las Palmas e ganharam por 4-1, com um 'hat-trick' do brasileiro Neymar (25, 67 e 71 minutos) e um golo do uruguaio Luis Suárez (27) -- Bigas, aos 63, marcou o da equipa da casa - mantêm-se na liderança do campeonato espanhol, com 87 pontos, os mesmos dos madrilenos, que têm menos um jogo.



O Real Madrid continua a ser uma séria ameaça às pretensões do FC Barcelona, depois de hoje ter batido o Sevilha, por 4-1, no Santiago Bernabéu, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo (23 e 78). Nacho (10) fez o primeiro dos 'madridistas' e Toni Kroos (83) completou a goleada, com Jovetic assinar o golo de honra dos visitantes (49).



Na quarta-feira, a equipa de Madrid visita Vigo para defrontar o Celta, no jogo em atraso, e, em caso de vitória, passará a liderar o campeonato espanhol com uma ronda por disputar.