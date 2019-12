FC Barcelona e Real Madrid empatam no ‘clássico’ e seguem ‘colados’ na liderança

Num duelo pela liderança, com as duas equipas empatadas em pontos, o primeiro tempo pertenceu aos forasteiros, que tiveram as melhores oportunidades graças ao médio Isco, em bom plano, ainda que Messi quase tenha marcado para os catalães aos 31 minutos, com Sergio Ramos a impedir o golo em cima da linha.



Com Nélson Semedo a titular, os ‘culés’ regressaram mais organizados para a segunda parte e pressionaram os ‘merengues’, também ao reforçarem o meio-campo, com o lateral português a dar lugar ao chileno Arturo Vidal, aos 55.



Ainda assim, até final, nenhuma das equipas conseguiu marcar e ambas ficam com 36 pontos no topo de ‘La Liga’, com mais cinco pontos do que o Sevilha, terceiro classificado, num jogo adiado devido aos protestos em Barcelona em torno da data original (26 de outubro).



Do lado de fora do estádio, a polícia catalã, Mossos d’Esquadra, carregou sobre manifestantes, para evitar confrontos entre a claque radical dos catalães, Boixos Nois, e apoiantes da independência daquela região, provenientes da 'Tsunami Democràtic'.



Fontes policiais anunciaram que a polícia antimotim atuou para separar os grupos, que estavam a confrontar-se e a arremessar vários objetos mutuamente e contra a polícia.



A plataforma coletiva 'Tsunami Democràtic' reuniu cerca de cinco mil pessoas em protesto contra a sentença do ‘processo’, com alguns adeptos no interior a cantarem, antes do apito inicial, pela "libertação dos presos políticos".



A 'Tsunami' coordena ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães, e promoveu hoje um “dia de mobilização” no jogo de futebol entre o FC Barcelona e o Real Madrid.



Para o jogo de hoje, a polícia preparou um destacamento especial de 3.000 efetivos, envolvendo polícias e uma equipa de segurança privada.