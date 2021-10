FC Barcelona empata com Alavés em Camp Nou no primeiro jogo pós Koeman

O avançado holandês Memphis Depay ainda colocou a equipa catalã na frente do marcador, aos 49 minutos, mas a vantagem durou apenas três minutos, uma vez que o Alavés restabeleceu o empate aos 52, pelo avançado Luis Rioja, após assistência do seu colega Joselu, 'picando' a bola sobre o guarda-redes Marco-Andre ter Stegen.



O treinador interino do FC Barcelona, Sergi Barjuan, antigo lateral esquerdo da equipa catalã, foi forçado, aos 41 minutos, a substituir o ponta de lança argentino, Sérgio Aguero, lesionado, pelo brasileiro Phelippe Coutinho.



Com mais este deslize, o FC Barcelona segue num surpreendente nono lugar, com 16 pontos (11 jogos), correspondentes a quatro vitórias, quatro empates e três empates, enquanto o Alavés é 16.º, com 10.



Antes, o Valência recebeu e venceu o Villarreal por 2-0, com golos do central Hugo Guillamon, com um 'chapéu' ao guarda-redes visitante Geronimo Rulli, e de Carlos Soler, na execução de um penálti, aos 43 e 77 minutos, respetivamente.



Do 'onze' da equipa valenciana fez parte o internacional português Gonçalo Guedes, que seria substituído aos 82 minutos pelo avançado Hugo Duro, enquanto o seu compatriota Thierry Correia, internacional sub-21 luso, entrou aos 72, regressado de lesão, a render o avançado brasileiro Marcos André.



Com os três pontos somados hoje, o Valência subiu ao 10º lugar, com 16 pontos (12 jogos), logo atrás do FC Barcelona, e o Villarreal atravessa crise de resultados como atesta o lugar que ocupa na tabela classificativa, o 13.º, com 12 pontos (11).



Entretanto, o Sevilha também triunfou hoje na receção ao Osasuna, por 2-0, com golos do central brasileiro Diego Carlos e do avançado argentino Lucas Ocampos, aos 40 e 60 minutos, respetivamente, e segue com 24 pontos, os mesmos do líder Real Madrid, que venceu em Elche (2-1), e da Real Sociedad, terceira.



O avançado brasileiro Vinícius Júnior, que ficou de fora dos convocados do selecionador Tite para os próximos jogos da 'canarinha', de apuramento para o Mundial2022, continua a evidenciar-se pelo emblema da capital espanhola e hoje foi a grande figura no Estádio Manuel Martínez Valero.



Aos 22 minutos, Vinícius abriu o ativo, assistido por Mariano Díaz, que somou o primeiro encontro pelo Real na presente temporada, antes de os anfitriões ficarem reduzidos a 10 elementos, face à expulsão do médio Raul Guti (63).



O jogador brasileiro viria a fazer o 'bis' na partida, aos 73 minutos, a passe de Luka Modric, um golo que se revelou decisivo, uma vez que o Elche (15.º, com 10) ainda encurtou distâncias, aos 86, por Pere Milla.



Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad somam todos 11 jogos disputados, mas 'merengues' e andaluzes contam um encontro em atraso e os bascos apenas cumprem no domingo o seu embate da 12.ª ronda, recebendo o vizinho Athletic.



O Benfica é adversário do FC Barcelona no Grupo E da Liga dos Campeões, que é liderado pelo Bayern Munique, com nove pontos, seguido dos 'encarnados', com quatro, da equipa catalã, com três, e dos ucranianos do Dínamo de Kiev, com um.