FC Barcelona empata em Granada e atrasa-se na La Liga

Com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix entre os titulares, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões viu-se em desvantagem logo no primeiro minuto, com um golo de Bryan Zaragoza, avançado que viria a "bisar" para os andaluzes aos 29 minutos, que contaram com o guarda-redes André Ferreira a titular.



O extremo Lamine Yamal, de 16 anos, reduziu para os "blaugrana" aos 45+2 minutos, num lance em que foi assistido por João Félix, e Sergi Roberto empatou aos 86, antes de Félix introduzir a bola na baliza aos 90+4 minutos, num lance anulado por fora de jogo.



Terceira classificada, com 21 pontos, a equipa treinada por Xavi Hernández, que derrotara, na quarta-feira, o FC Porto para a segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões (1-0), está a três do Real Madrid, primeiro classificado, e a um da "sensação" Girona.