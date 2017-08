FC Barcelona entra na liga espanhola com vitória sobre o Betis

Lusa 20 Ago, 2017, 21:45 | Futebol Internacional

Os catalães 'resolveram' o encontro em três minutos, com um autogolo de Alin Tosca, depois de cruzamento de Rakitic, aos 36 minutos, e um golo de Sergi Roberto, a passe de Deulofeu, a fixar o resultado aos 39.



Com Nelson Semedo no 'onze' titular (André Gomes não saiu do banco), os 'blaugrana', vice-campeões espanhóis, entraram em campo com vontade de prestar homenagem às vítimas do atentado em Las Ramblas, na quinta-feira, com "Barcelona" estampado no lugar dos nomes de cada atleta.



A exibição foi inteiramente dominadora dos homens de Ernesto Valverde, que podiam ter criado um resultado mais avolumado em várias ocasiões, tendo sido impedidos pelos postes, pelo guarda-redes adversário, Antonio Adán, e pela própria falta de pontaria.



Antes, o Athletic de Bilbau não conseguiu superiorizar-se ao 'promovido' Getafe, nem mesmo depois de Álvaro Giménez, dos visitantes, que tiveram Antunes no banco de suplentes, ter sido expulso, aos 66 minutos.



Ainda hoje, o Real Madrid, que este ano já venceu a Supertaça Europeia e a Supertaça de Espanha, começa a defesa do título na Corunha frente ao Deportivo, ainda sem Cristiano Ronaldo, que cumpre o segundo de cinco jogos de suspensão.