FC Barcelona está fora da Taça do Rei

O FC Barcelona, recordista de títulos, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Rei de Espanha de futebol com uma derrota no campo do Athletic Bilbau, por 4-2, após prolongamento.

Num duelo entre os dois emblemas com mais história na prova (os catalães têm 31 títulos e os bascos são segundos com 23), a equipa de Bilbau passou para a frente do marcador logo no primeiro minuto, por Guruzeta, mas a equipa de Xavi deu a volta ainda na primeira parte, por Lewandowski, aos 26, e Yamal, aos 32.



Com João Félix (lançado aos 78 minutos) e João Cancelo no banco do FC Barcelona, o Athletic empurrou a decisão para o prolongamento quando Sancet refez a igualdade, aos 49.



Nessa fase, a formação de Bilbau garantiu a passagem às meias-finais, com os irmãos Williams em destaque, primeiro com Iñaki a dar nova vantagem, aos 105+2 minutos, e Nico a confirmar o triunfo no último lance da partida, aos 120+1.



O Athletic Bilbau juntou-se nas "meias" à Real Sociedad e ao Maiorca, que eliminou em casa o Girona, surpreendente líder da Liga espanhol, com um triunfo por 3-2.



O Atlético Madrid-Sevilha fecha esta quinta-feira os quartos de final da Taça do Rei.