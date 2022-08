FC Barcelona estreia-se com empate caseiro na Liga espanhola de futebol

A jogar em casa, o FC Barcelona, com reforços sonantes no ‘onze inicial’, o maior de todos o polaco Robert Lewandowski, não foi além de um empate a zero.



O Celta de Vigo também empatou na receção ao Espanyol, com Iago Aspas a inaugurar o marcador, nos descontos da primeira parte, e o internacional português Gonçalo Paciência a aumentar a vantagem dos anfitriões, aos 63.



Porém, Exposito e Joselu, respetivamente aos 72 e nos descontos da segunda parte na conversão de um penálti, repuseram a igualdade.



O Villarreal visitou e bateu o Valladolid, por 3-0, enquanto o Osasuna recebeu e venceu o Sevilha, por 2-1, na sexta-feira, ascendendo ambos à liderança da prova.



A ronda inaugural de ‘La Liga’ continua domingo, com a visita do campeão espanhol e europeu Real Madrid ao recinto do Almeria, entre outras partidas.