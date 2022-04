FC Barcelona goleia Wolfsburgo e fica perto da final da `Champions` feminina

As catalãs foram superiores em todos os dados estatísticos e resolveram o desafio logo na primeira parte, com tentos de Aitana Bonmatí, aos três minutos, da norueguesa Graham Hansan, aos 10, Jennifer Hermoso, aos 33, e Alexia Putellas, aos 38.



A holandesa Jill Roord ainda reduziu, aos 73 minutos, para o conjunto alemão, contudo, Putellas, de penálti, aos 85 minutos, recolocou a vantagem das espanholas em quatro golos, para o definitivo 5-1, resultante de 34 remates à baliza contra 10 das rivais.



O estádio Camp Nou voltou a registar um recorde mundial de assistência em jogos de futebol feminino, desta vez com 91.648 espetadores nas bancadas, superando os 91.553 que o mesmo recinto catalão tinha recebido em março, aquando do encontro entre o FC Barcelona e o Real Madrid, nos quartos de final da mesma competição.



Na outra meia-final, as francesas do Lyon recebem as compatriotas do Paris Saint-Germain, no domingo, sendo que ambos os jogos da segunda mão das 'meias' se realizam em 30 de abril.



O Lyon é a equipa feminina mais bem-sucedida da Liga dos Campeões, com sete títulos, seguido das alemãs do Frankfurt, com quatro.



As germânicas do Wolfsburgo e do Turbine Potsdam juntam-se às suecas do Umea IK no trio com dois cetros, enquanto o FC Barcelona, as inglesas do Arsenal e as alemães do Duisburgo somam um troféu na prova.