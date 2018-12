FC Barcelona indisponível para jogar partida da liga espanhola em Miami

Lusa Comentários 10 Dez, 2018, 20:00 | Futebol Internacional

A decisão foi tomada pelo clube "depois de constatar a falta de consenso existente em torno desta proposta", segundo o comunicado dos catalães.



"O FC Barcelona estava e está disposto a deslocar-se até Miami para jogar uma partida da Liga, e aceitava que os lucros fossem repartidos entre todos os clubes da primeira e da segunda divisões [espanholas], seguindo o mesmo critério de distribuição dos direitos televisivos", lê-se no documento.



Porém, o clube de Messi considera que, "enquanto não for alcançado um acordo entre todos os agentes envolvidos, este projeto não poderá avançar".



A proposta de disputar o jogo Girona-Barcelona em Miami partiu da La Liga (organizadora do campeonato espanhol) e contava com o apoio de ambos os clubes, mas não contava com o apoio da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nem da Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE).