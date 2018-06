FC Barcelona inicia pré-temporada a 11 de julho

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 14:49 / atualizado em 09 Jun, 2018, 14:49 | Futebol Internacional

Os campeões espanhóis e vencedores da Taça do Rei em 2017/18 arrancam, assim, cinco dias antes da data inicialmente prevista para o começo da segunda época da ‘era’ Ernesto Valverde.



A 11 julho, chegam os jogadores disponíveis, que cumprirão testes médios e físicos, iniciando, no dia seguinte, sessões duplas na cidade desportiva do ‘Barça’.



No que respeita a jogos, o FC Barcelona não alterou o programa, com os primeiros particulares marcados para os Estados Unidos, frente ao Tottenham, a 28 de julho, em Los Angeles, à Roma, a 31, em Dallas, e ao AC Milan, a 04 de agosto, em Santa Clara.