FC Barcelona mantém-se invencível na liderança da liga espanhola

Lusa 28 Out, 2017, 22:33 | Futebol Internacional

Na deslocação a Bilbau, o argentino voltou a ser providencial ao marcar o golo que abriu a contagem, que Paulinho fechou já nos descontos.



Depois do basco Aritz Aduriz obrigar Marc-Andre ter Stegen a duas grandes defesas (aos 18 e 20 minutos), Messi esteve perto de fazer o golo, mas o remate embateu no poste direito da baliza da casa.



A estrela maior do 'Barça', que esta semana viu o prémio 'The Best' escapar-lhe para as mãos do português Cristiano Ronaldo, acabaria por marcar aos 36 minutos, ao 'atraiçoar' o guarda-redes Kepa com um remate rasteiro.



Os homens da casa não desistiram de procurar o golo, mas o poste negou o golo a Raúl García, aos 53, e Ter Stegen fez o mesmo a Aduriz, aos 85.



Na reta final do encontro da 10.ª jornada, Kepa negou o golo a Luis Suárez, mas não evitou que a recarga de Paulinho entrasse.



Com a vitória de hoje, o FC Barcelona mantém-se invencível em 'La Liga', somando 28 pontos, mais quatro que o segundo classificado Valência, que hoje derrotou o Alavés por 2-1.



Ainda hoje, na luta pelo quarto lugar, Atlético de Madrid e Villarreal empataram 1-1, com os madrilenos a manterem a primazia na classificação.



Bem longe dos resultados consistentes de outros tempos, os 'rojiblancos' desperdiçaram a vantagem conquistada com o golo de Ángel Correa, aos 61 minutos, permitindo o empate do 'submarino amarelo', aos 81.



Na marcação de um canto, Samu Castillejo cruzou para Carlos Bacca e o colombiano cabeceou a bola para dentro das redes defendidas pelo esloveno Jan Oblak, ex-Benfica.



Com o empate, o Atlético mantém o quarto posto, com 20 pontos, os mesmos que o terceiro Real Madrid (só no domingo visita o Girona), com o Villarreal logo atrás, com 17.