FC Barcelona não abranda e ganha em Málaga sem Messi

10 Mar, 2018

A dez jornadas do fim, a equipa catalã, que hoje optou por deixar Messi a descansar, alarga provisoriamente para 11 pontos o avanço sobre o Atlético de Madrid, que só joga no domingo, na capital contra o Celta de Vigo.



O 'Barça' chega aos 72 pontos, contra 61 dos 'colchoneros' e 57 do Real Madrid, que hoje ao princípio da tarde ganhara no terreno do Eibar por 2-1, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo.



Em Málaga, os líderes do campeonato cedo chegaram ao 2-0, com os golos de Suarez aos 15 minutos e Phillipe Coutinho, aos 28. Temeu-se a goleada, quando Samu foi expulso aos 30 e deizou os andaluzes reduzidos a 10, mas não houve mais golos na baliza do antigo benfiquista Roberto.



Claramente, os catalães não quiseram acelerar, já a pensar na receção ao Chelsea, quarta-feira, para a Liga dos Campeões.



O português André Gomes fez o último quarto de hora da equipa visitante, rendendo Sergi Roberto.



Mais cedo na ronda, dois golos de Cristiano Ronaldo deram a vitória ao Real Madrid no terreno do Eibar, por 2-1.



No jogo que se seguiu à qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi colocado em dificuldades pela equipa basca, mas o avançado português inaugurou o marcador aos 34 minutos, marcando pelo sétimo jogo consecutivo em todas as competições e fixando o resultado ao intervalo.



Na segunda parte, Ivan Ramis - que seria substituído pelo português Paulo Oliveira - repôs a igualdade na sequência de um canto, aos 50 minutos, mas Cristiano Ronaldo, que teve um 'diálogo' intenso com o guarda-redes contrário, marcou o golo da vitória de cabeça, aos 84, atingindo o 18.º golo no campeonato espanhol.



Nos últimos 10 jogos, entre campeonato e Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo marcou 17 golos, bisando por seis vezes e conseguindo um 'hat-trick'.



Depois de um arranque de campeonato fraco, o português já está em terceiro na lista de marcadores, com 18, contra 21 de Suarez e 24 de Messi, que comanda.



No campeonato, o terceiro lugar do Real continua ameaçado pelo Valência, que permancece a um ponto apenas, depois de bela vitória por 2-0 no terreno de Sevilha.



Os valencianos, com Gonçalo Guedes a titular, na ala esquerda, marcaram ambos os golos através de Rodrigo, aos 25 e 68, sempre com assistência do francês Kondogbia.



Também hoje, o Levante foi a Getafe ganhar por 1-0.