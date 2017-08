FC Barcelona não vai pagar bónus de 26 milhões de euros a Neymar

Lusa 04 Ago, 2017, 15:01 | Futebol Internacional

O porta-voz do clube, Josep Vives, disse que o ‘barça’ ficou “muito insatisfeito com a decisão e com a forma” como Neymar deixou o clube, pelo que não vai pagar o bónus previsto na renovação até 2021 assinada em 2016.



Vives disse que o Barcelona tinha gostado que Neymar tivesse tido “uma posição mais aberta, clara e sincera” sobre a sua vontade de sair.



Para se transferir para o Paris Saint-Germain, Neymar, que assinou um contrato de cinco épocas, teve de acionar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, que o torna no futebolista mais caro da história.