FC Barcelona nos `oitavos` da Taça do Rei, Real Sociedad eliminada em casa

Lusa 29 Nov, 2017, 20:50 | Futebol Internacional

Com uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão, a Real Sociedad, a jogar em casa, parecia ter garantido o apuramento, quando, aos 33 minutos, já vencia por 2-0, com golos de Diego Llorente (23) e Juanmi (33), mas o Lérida deu a volta.



Na segunda parte, Aitor Nunez (56 minutos), Manuel Molina (59), de grande penalidade, e Marc Trilles (88) deram a volta ao encontro e permitiram aos catalães passar à fase seguinte, por terem marcado mais golos fora.



Depois de ter vencido em casa do Múrcia, do terceiro escalão por 3-0 na primeira mão, os 'blaugrana', mesmo sem grande parte dos habituais titulares -- Nelson Semedo foi uma das exceções --, goleou, com Paco Alcacer a inaugurar o marcador, aos 16 minutos.



Na segunda parte, Gerard Piqué (56 minutos), Aleix Vidal (60), Denis Suárez (74) e José Arnáiz (79) concretizaram a goleada do FC Barcelona, que tenta a quarta conquista consecutiva na competição.



No primeiro jogo sem o treinador Eduardo Berizzo, operado a um cancro na próstata, o Sevilha também assegurou a qualificação, ao golear o Cartagena, do terceiro escalão, por 4-0, depois de já ter vencido por 3-0.



O francês Wissam Ben Yedder (03 e 06 minutos), o brasileiro Ganso (42) e o argentino Joaquin Correa (66) marcaram os golos dos sevilhanos.