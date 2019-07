FC Barcelona perde com Chelsea na estreia de Griezmann e De Jong

Lusa Comentários 23 Jul, 2019, 16:27 | Futebol Internacional

Em Saitama, no Japão, em jogo a contar para o troféu particular Rakuten Cup, os ingleses, nesta época treinados por Frank Lampard, chegaram ao 2-0, com golos de Tammy Abraham, aos 34 minutos, e de Ross Barkley, aos 81.



O golo do ‘Barça’, que fazia o primeiro jogo da pré-época enquanto o Chelsea fez o quinto, foi marcado pelo croata Ivan Rakitic, aos 90+1 minutos.



O campeão espanhol, ainda sem Lionel Messi ou Luís Suárez, estreou Griezmann e De Jong, e teve o português Nélson Semedo em campo na segunda parte, enquanto no Chelsea Pulisic (ex-Borussia Dortmund) também entrou de início.



O FC Barcelona termina no sábado a sua digressão pelo Japão com o jogo diante do Vissel Kobe, equipa em que alinham os ex-culés Iniesta, David Vila e Sergi Samper.