FC Barcelona perde em casa com Granada e desperdiça chance de subir à liderança

Depois de uma época atribulada, em que chegou a ter um atraso pontual de 10 pontos para o líder Atlético Madrid, a equipa catalã tinha tudo para assumir hoje a liderança de ‘La Liga’, a cinco jornadas do final do campeonato, mas acabou batida pelo Granada.



Uma derrota que a primeira parte do jogo nada fazia indiciar pela boa exibição do Barça, que chegou ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de Lionel Messi, numa jogada de combinação com o internacional francês Antoine Griezmann, resultado escasso para a supremacia catalã.



Nada fazia prever que o Granada, que se apresentou em Camp Nou com várias ‘baixas’, entre elas os internacionais portugueses Rui Silva, titular na baliza da equipa andaluz, e o central Domingos Duarte, ambos por lesão, conseguisse dar a volta ao resultado na segunda parte, mas foi justamente isso que aconteceu.



O internacional venezuelano Darwin Machis empatou, à passagem do minuto 63, após assistência do avançado colombiano Luís Suárez, e Jorge Molina, lançado em campo aos 61, a render o veterano ponta de lança Roberto Soldado, consumou a reviravolta, aos 79, com um remate de cabeça, numa jogada em que o central catalão Gerard Piqué foi mal batido.



O FC Barcelona interrompeu um ciclo de três vitórias consecutivas no campeonato, enquanto o Granada cometeu um feito histórico, ao vencer num campo onde nunca tinha pontuado.



O técnico holandês do FC Barcelona, Ronald Koeman, que foi expulso aos 66 minutos por protestos, ainda lançou o internacional português Francisco Trincão, aos 81, na tentativa desesperada de inverter o rumo dos acontecimentos, mas o Granada ‘segurou’ a vantagem com ‘unhas e dentes’.



Com esta derrota inesperada, o FC Barcelona segue em terceiro lugar, com 71 pontos, os mesmos do Real Madrid, que é segundo, e a dois do líder Atlético Madrid, com 73, enquanto o Sevilha, em quarto lugar, se intrometeu em força na luta pelo título, com 70 pontos, quando faltam cinco jornadas para a competição terminar.



Por seu lado, com estes três pontos, o Granada reentrou na luta por um lugar de acesso às competições europeias na próxima época, ao subir ao oitavo lugar, com 45 pontos, a quatro do sétimo posto, ocupado pelo Villarreal, com 49.