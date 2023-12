FC Barcelona sofre para vencer lanterna-vermelha Almeria e reforça terceiro lugar

Após três partidas sem vencer (duas no campeonato), os catalães -- com João Cancelo e João Félix no 'onze' -- evidenciaram os problemas exibicionais recentes perante o 20.º e último classificado, que fez tremer o Olímpico de Montjuic, 'casa' emprestada dos 'culés'.



Aos 33 minutos, o brasileiro Raphinha abriu o marcador 'à boca' da baliza defendida pelo guarda-redes português Luís Maximiano, que negou vários golos aos anfitriões, e Léo Baptistão restabeleceu a igualdade, aos 41, num lance validado pelo videoárbitro.



No segundo tempo, já sem Félix -- substituído ao intervalo --, o médio espanhol Sergi Roberto voltou a colocar os locais na frente (60 minutos), num cabeceamento certeiro após canto de Raphinha, mas Iñaki Peña e Ronald Araújo desentenderam-se após um livre e permitiram o 2-2, numa conclusão fácil de Edgar González (71).



Os catalães pressionaram em busca da vitória, selada aos 83 minutos, com o segundo tento de Sergi Roberto na partida, após assistência do polaco Lewandowski.



A formação de Xavi Hernández ocupa o terceiro lugar do campeonato espanhol, com 38 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid (um jogo em atraso), colocando mais pressão nos dois primeiros classificados, que só jogam na quinta-feira: o líder Girona (44) no reduto do Betis de Sevilha e o Real Madrid (42) em Alavés.



O Almeria, a única equipa que ainda não venceu em La Liga, continua como lanterna-vermelha, com cinco pontos.