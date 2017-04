FC Barcelona sonha com nova "remontada"

Lusa 17 Abr, 2017, 09:24 | Futebol Internacional

Depois de nos 'oitavos' terem conseguido virar um 0-4 com o Paris Saint-Germain, com um 'heroico' 6-1 em Nou Camp, os detentores do título espanhol são a equipa que parece mais capaz de conseguir uma reviravolta.



Mesmo numa época com mais baixos do que é habitual, Messi, mais Neymar, Suárez ou Iniesta, podem sempre virar qualquer eliminatória, sendo mais provável que o façam do que o Bayern Munique (1-2 com o Real Madrid), o Borussia Dortmund (2-3 com o Mónaco) ou o Leicester (0-1 no reduto do Atlético de Madrid).



Ainda assim, e mesmo com o argentino Paulo Dybala - 'herói' da primeira mão, com dois golos - em dúvida, a 'Juve' é favorita, pois, como equipa italiana, é forte defensivamente, algo importante quando se tem três golos de vantagem.



Com Higuaín, Mandzukic ou Cuadrado, a formação comandada por Massimiliano Allegri sabe também que se apontar um golo obrigará o adversário a marcar cinco e está, além disso, de sobreaviso face ao que aconteceu aos parisienses.



No fim de semana, a Juventus reforçou a liderança da Serie A, ao vencer em Pescara por 2-0, com um 'bis' de Higuaín e beneficiar do empate (1-1 com o Atalanta) da Roma, segunda classificada, que ficou a oito pontos.



Por seu lado, o argentino Lionel Messi, com dois golos -- para um total de 29 no campeonato -- e uma assistência, permitiu ao 'Barça' vencer em casa a Real Sociedad (3-2) e continuar na corrida à revalidação do título.



Em Espanha, 'manda', no entanto, o Real Madrid, que, com muitas poupanças, venceu por 3-2 em Gijón e segue, mesmo com um jogo em atraso, três pontos à frente do 'Barça', sendo que, na 'Champions', está também bem lançado para as 'meias'.



Um 'bis' de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a atingir os 100 golos nas taças europeias, valeu ao Real Madrid um precioso triunfo por 2-1 em Munique, onde o Bayern esteve a vencer, com um tento do chileno Artur Vidal, que, depois, ainda com 1-0, desperdiçou um penálti.



Os bávaros, que aturaram desde os 61 minutos com menos um, por expulsão de Javi Martínez, acusaram muito a ausência do avançado Robert Lewandowski, jogador que, entretanto, voltou aos treinos e poderá regressar na segunda mão.



No fim de semana, o polaco ainda não jogou e, mesmo muito tempo contra 10, o Bayern não conseguiu melhor do que um empate a zero no reduto do Bayer Leverkusen.



A exemplo do Real Madrid, o vizinho Atlético de Madrid também está muito bem posicionado para voltar às 'meias', depois de um sempre precioso 1-0 na receção ao estreante Leicester, selado com um penálti de Antoine Griezmann.



Os ingleses, que na ronda anterior viraram um 1-2 sofrido em Espanha -- face ao Sevilha -, com um triunfo por 2-0, que agora também serve, ainda podem sonhar, mas os 'colchoneros' têm-se mostrado especialistas a gerir vantagens curtas.



No fim de semana, o Atlético de Madrid reforçou o terceiro posto em Espanha, com um tranquilo 3-0 ao Osasuna, enquanto o Leicester empatou 2-2 no reduto do Crystal Palace, afastando-se ainda mais dos lugares de despromoção.



Por seu lado, o Mónaco, de Leonardo Jardim, joga em casa sabendo que até pode perder por 1-0 ou 2-1, depois do triunfo por 3-2 em Dortmund, num jogo que teve de ser adiado -- para o dia seguinte - devido a um ataque terrorista ao autocarro do clube alemão, quando este se encaminhava para o estádio.



Sem Marc Bartra, e algo 'aturdido', o Borussia Dortmund, que também pode queixar-se do árbitro, cometeu muitos erros e ficou em situação complicada quando ao apuramento.



Para o encontro da segunda mão, os germânicos já podem, no entanto, contar com Marco Reus, que regressou no fim de semana e marcou ao Eintracht Frankfurt (3-1). O Mónaco bateu o Dijon (2-1) e continua a liderar o campeonato gaulês.



Os jogos Leicester-Atlético de Madrid e Real Madrid-Bayern Munique disputam-se na terça-feira e o Mónaco-Borussia Dortmund e FC Barcelona-Juventus no dia seguinte, sendo que o sorteio das 'meias' está marcado para sexta-feira.