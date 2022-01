FC Barcelona vence Alavés e sobe a quinto na Liga espanhola

O médio internacional pelos Países Baixos rematou para o fundo das redes a passe do reforço Ferran Torres, solicitado por Jordi Alba, dando o triunfo ao conjunto 'culé' na visita ao 'aflito' Alavés, 19.º e penúltimo, com 17 pontos.



Os catalães aproveitaram o empate pouco antes da Real Sociedad na receção ao Getafe, sem golos, com os bascos em 'queda livre' na tabela, agora no sexto lugar.



O FC Barcelona soma agora 35 pontos, no quinto posto, a um do Atlético de Madrid, que é quarto, no último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e a cinco do Betis, terceiro, com mais um jogo em relação a 'Barça' e 'Atleti'.



Antes, o Athletic Bilbau venceu por 1-0 o Rayo Vallecano, com um golo de Nico Serrano, aos 30 minutos, e subiu ao nono lugar, com 31 pontos, precisamente em igualdade com o conjunto de Vallecas, que contou com o português Bebé nos instantes finais.



No topo de La Liga continua o Real Madrid, que esteve perto de averbar a primeira derrota em casa na presente edição do campeonato, mas conseguiu empatar 2-2 diante do Elche, graças a um golo do brasileiro Éder Militão, aos 90+2 minutos.



Apesar da 'escorregadela', o Real Madrid segue isolado na liderança, com 50 pontos, mantendo os quatro de vantagem para o segundo, o Sevilha (46), que no sábado também cedeu um empate 2-2, na receção ao Celta de Vigo.



No primeiro jogo do dia, o Osasuna (11.º) voltou aos triunfos no campeonato, vencendo por 2-0 no terreno do Granada (14.º), sob o 'signo' dos Garcia, David e Kike, que bateram o guarda-redes português Luís Maximiano aos 64 e 89 minutos, respetivamente.