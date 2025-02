FC Barcelona vence com golo de Lewandowski e reduz distância na frente

O avançado polaco fez aos 61 minutos o único golo do jogo diante do Alavés (18.º), depois de assistência/remate de Yamal a partir da direita, mas foi o suficiente para os catalães ficarem agora a quatro pontos dos ‘merengues’, que perderam no sábado na visita ao Espanyol (1-0).



Foi um triunfo muito importante para a equipa de Hansi Flick, tendo em conta que à entrada para a ronda estava a sete pontos do Real Madrid, emblema que na próxima jornada disputa em casa o dérbi da capital com o Atlético de Madrid, segundo.



É nova oportunidade para o ‘Barça’ poder tirar alguma vantagem do dérbi do próximo sábado, e quando a equipa joga no domingo seguinte diante do Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.



O FC Barcelona, que defrontou e venceu o Benfica (5-4), com arbitragem polémica, na fase de liga da Liga dos Campeões, poderá voltar a encontrar os ‘encarnados’ nos oitavos de final, sendo, a par de Liverpool, um dos possíveis adversários, caso os lisboetas passem o play-off, diante do Mónaco.