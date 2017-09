FC Barcelona vence Getafe com reviravolta

Lusa 16 Set, 2017, 19:39 / atualizado em 16 Set, 2017, 19:39 | Futebol Internacional

Com Nelson Semedo e André Gomes como suplentes não utilizados, a formação catalã deixou o japonês Shibasaki colocar a equipa da casa na frente do marcador, aos 39 minutos, mas operou a reviravolta na segunda parte, com golos de Denis Suarez, aos 62, e do brasileiro Paulinho, aos 84.



O português Antunes foi titular no Getafe e completou os 90 minutos.



O francês Ousmane Dembelé teve que ser substituído logo aos 25 minutos, devido a uma lesão muscular na coxa. O extremo deve assim falhar a visita do FC Barcelona ao terreno do Sporting, em 27 de setembro, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões.



Os catalães, que continuam com um arranque 100 por cento vitorioso, passaram a somar 12 pontos, mais três do que a Real Sociedad, que recebe no domingo o Real Madrid.



No primeiro jogo do dia, Levante e Valência empataram a uma bola e atingiram ambos os seis pontos.



No dérbi da região, Gonçalo Guedes começou o jogo no banco do Valência e foi lançado na partida aos 61 minutos, já depois do também ex-benfiquista Rodrigo ter dado vantagem à equipa 'che', aos 31, e Bardhi igualado para a formação da casa, aos 41.