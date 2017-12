FC Barcelona volta a destacar-se na liga espanhola, ao vencer o Villarreal

Lusa 10 Dez, 2017, 21:57 | Futebol Internacional

Os catalães dominaram o jogo da 15.ª jornada, mas desaproveitaram inúmeras ocasiões, precisando de aguardar pelo minuto 72 - e pela expulsão de Raba (60) - para quebrar, finalmente, a barreira defensiva dos sextos classificados.



A espera valeu a pena: após tantos falhanços, as estrelas do FC Barcelona encontraram o rumo da baliza do adversário, com Luis Suárez a concluir com maestria uma jornada iniciada por Messi, aos 72 minutos.



Mas a estrela argentina, que antes já tinha farejado o golo por quatro vezes, não quis deixar o protagonismo todo ao seu colega uruguaio, e, aos 83 minutos, beneficiou de um erro clamoroso da defesa do Villarreal para fazer o 2-0.



A vitória 'culé' podia ter sido bem mais folgada não fossem os postes da baliza defendida por Asenjo, que negaram o golo a Gerard Piqué, logo aos cinco minutos, e a Suárez, aos 67. A melhor hipótese dos homens da casa esteve nos pés de Manuel Trigueros, que obrigou Marc-Andre ter Stegen a uma grande defesa, aos 76.



Graças aos três pontos conquistados em Villarreal, os catalães, que contaram com André Gomes a partir dos 86 minutos, conseguem novamente fugir aos seus perseguidores na tabela. O líder soma 39 pontos, mais cinco do que o Valência, que é segundo, e seis do que o Atlético de Madrid, que é terceiro.



Apesar da derrota, o Villarreal, que hoje alinhou com o português Ruben Semedo no 'onze' titular', continua a ocupar o último lugar europeu em 'La Liga', com 21 pontos.



Antes do 'barça' entrar em campo, nas ilhas Baleares disputou-se outro jogo da 15.ª jornada, com o Levante a perder por 2-1 na receção ao Athletic Bilbau, num encontro que ficou marcado pela existência de dois autogolos.



Os bascos adiantaram-se logo aos cinco minutos, através de Aritz Aduriz, mas viram Aymeric Laporte 'atraiçoá-los', com um golo na própria baliza, aos 73.



No entanto, o azar acabou também por bater à porta do Levante, com o autogolo de Postigo (79) a valer os três pontos aos visitantes.



O Athletic é 13.º na Liga espanhola, com 17 pontos, enquanto os baleares estão dois lugares mais abaixo, com menos um.