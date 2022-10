FC Barcelona volta a ficar de fora dos oitavos de final da Champions

Quase nos 'oitavos' ficou o FC Porto, após a goleada em Brugge, bastando aos 'dragões', na pior das hipóteses, um empate na sexta e última jornada da fase de grupos.



O Inter Milão é o 11.º clube apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de golear, em Itália, o Viktoria Plzen, por 4-0, para o grupo C, apurando-se a par do Bayern de Munique, que joga mais tarde contra o 'Barça'.



Mkhitaryan, Dzeko (por duas vezes) e Lukaku, que não jogava desde agosto, 'faturaram' na vitória que deixa os milaneses com 10 pontos, a dois do Bayern. Com quatro pontos, e desvantagem no confronto direto, o FC Barcelona já não chega aos dois primeiros lugares.



Também com 4-0 terminou o Club Brugge-FC Porto, mas aqui com vitória dos 'dragões', que ficam a um empate do apuramento no grupo B.



Se o Atlético de Madrid não ganhar mais logo ao Bayer Leverkusen, o FC Porto 'carimba' a passagem, a par do seu adversário belga.



O Club Brugge lidera, com 10 pontos, o FC Porto tem nove, o Atlético de Madrid quatro e o Bayer três.



Dois golos de Taremi, um de Evanilson e um de Estáquio permitem ao campeão nacional igualar a goleada sofrida em casa, ante a formação belga.