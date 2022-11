FC Dallas não aciona cláusula de compra de Nanu

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os texanos confirmaram a iminente saída do defesa direito, de 28 anos, que somou 30 jogos e duas assistências desde que deixou os campeões nacionais para rumar aos Estados Unidos, logo no início de 2022.O FC Dallas foi eliminado pelo Austin FC nas meias-finais dos "play-offs" da Conferência Oeste da última edição da MLS, após ter culminado a fase regular no terceiro lugar, com 53 pontos, 14 abaixo do líder Los Angeles FC, que se coroou campeão norte-americano.Nanu regressará brevemente ao FC Porto para decidir o seu futuro, numa altura em que está vinculado até 2025 ao clube azul e branco, no qual ingressou em outubro de 2022, oriundo do Marítimo, para realizar 21 duelos pela equipa principal e um com a equipa B.Os campeões nacionais encaram a inédita interrupção da I Liga para o Mundial2022 na segunda posição, com 29 pontos, a oito do líder invicto Benfica, ao fim de 13 jornadas.