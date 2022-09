FC Porto `arrasado` no Dragão, Sporting continua na senda de vitórias

Os belgas somam segunda vitória na competição, a exemplo do Sporting, que se impôs por 2-0 em Alvalade ao Tottenham, e do Bayern, que bateu o FC Barcelona pelos mesmos números, e ficam muito bem lançados para o apuramento.



Em noite de chuva no Dragão, a defesa da equipa anfitriã foi por demais ineficiente ante os avançados adversários, com o Club Brugge a não se amedrontar e a partir sempre que podia para o golo.



Numa das piores derrotas caseiras dos 'azuis e brancos', que deixou o técnico Sérgio Conceição em manifesto 'choque', marcaram Ferran Jutgla, aos 15 minutos, de grande penalidade, Kamal Sowah, aos 47, Skov Olsen, aos 52, e Antonio Nusa, aos 89.



Até podiam ter sido mais, já que os belgas, que enviaram uma bola ao poste, nunca optaram por só defender o resultado e discutiram o jogo de igual para igual até ao fim.



O Club Brugge chega aos seis pontos no grupo B, mais três que Bayer Leverkusen e Atlético Madrid, que se enfrentaram na Alemanha, com vantagem para os locais por 2-0.



Robert Andrich (84) e Moussa Diaby (87) fizeram o resultado no estádio BayArena, relançando a equipa, que vinha de uma derrota na Bélgica.



O português João Félix foi titular pelo Atlético de Madrid, para acabar substituído aos 73 minutos.



No grupo D, é o Sporting que se adianta - e com pleno mérito, já que passa a ter duas vitórias e 5-0 no saldo de golos.



Perante o poderoso Tottenham, da Liga inglesa, o Sporting esperou pela sua melhor ocasião e fez dois golos bem perto do fim da partida, com dois jogadores lançados na segunda parte a marcar.



Paulinho, entrado aos 76, cabeceou para golo aos 90 e o brasileiro Arthur Gomes estreou-se a marcar pelos 'leões' aos 90+3, um minuto depois de entrar e se estrear pelo novo clube, ele que vem do Estoril Praia.



O outro resultado do grupo - vitória do Eintrach Frankfurt em Marselha, por 1-0 - pode ser do interesse do Sporting, que caso vença os marselheses fica 'com um pé' nos oitavos de final.



Lindstrom, aos 43, fez o golo no Velódromo, que deixa os germânicos com três pontos, a par do Tottenham.



Nuno Tavares foi titular na defesa do Marselha.



O grupo A só teve um jogo disputado, a vitória do Liverpool sobre o Ajax por 2-1. O Rangers - Nápoles só se joga quarta-feira, devido às cerimónias fúnebres da rainha Isabel II.



Diogo Jota assistiu Mohamed Salah no primeiro golo do Liverpool, aos 17, e Matip fez o golo da vitória, aos 89. Kudus, aos 27, marcou para o Ajax.



O avançado português viria a ser substituído aos 66, entrando para o seu lugar o uruguaio Darwin Nunez, antigo jogador do Benfica.



Tal como o Sporting, o Bayern soma já duas vitórias e adianta-se no grupo B, após o 2-0 ao FC Barcelona, a nova 'casa' de Robert Lewandowski, a grande estrela que o 'gigante' catalão foi buscar à Baviera.



O Bayern continua a dar-se bem com o atual esquema de ataque e marcou aos 50, por Lucas Hernandez, e aos 54, por Leroy Sané.



Também hoje o Inter de Milão venceu em Plzen o Viktoria, por 2-0 - golos de Edin Dzeko, aos 20, e Denzel Dumfries, aos 70.



Na classificação, o Bayern tem seis pontos, contra três dos catalães e do Inter.