FC Porto assegura passagem aos quartos de final da Champions

FC Porto e Roma dividiam a posse de bola e as tentativas de ataque. A vinte minutos do final o objetivo passava por evitar o prolongamento, mas a disponibilidade física já não era a mesma. Que o diga Brahimi ao surgir isolado frente a Olsen e que rematou, de primeira, algo fraco.





As oportunidades iam sendo falhadas de parte a parte. Edin Dzeko era uma flecha apontada à baliza de Casillas, Perotti rematou com o pé direito no coração da área. Também na baliza contrária, defesa apertada de Olsen após remate de Otávio.





Os 90 minutos chegaram, emoções ao rubro e seguia-se o prolongamento após a eliminatória empatada 3-3.









Marega teve nos pés o golo, logo a abrir o tempo extra. O esférico passou por cima da baliza. A terminar a primeira parte do prolongamento Roma e FC Porto aceleraram um pouco mais e ainda rondaram as redes contrárias. Os nervos, face ao resultado, eram muitos, as emoções apoderavam-se de todos, jogadores e adeptos.





O Dragão assistia agora à reta final deste jogo. Mudou-se de campo já com as forças a falharem aos protagonistas. Aos 111', um grande susto. Dzeko fez um "chapéu" a Casillas, a bola ia entrando não fosse o esforço de Pepe a cortar o lance de golo.





Três minutos depois, o lance da eliminatória. O árbitro consultou o VAR, confirmou um penálti a favor do FC Porto. Alex Telles marcou e fez o 3-1, virando tudo a favor do Dragão: 3-1 no resultado e 4-3 na eliminatória.





O FC Porto assegurou assim a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.





Um remate de Herrera antes do intervalo ainda assustou a equipa romana, valeu a boa defesa do sueco Olsen. Os italianos iniciaram então o habitual cenário de que são bem conhecidos, isto é, "fazer tempo" no relvado, o que levou a muitos assobios no Dragão.No regresso do intervalo, Soares teve na cabeça o 2-1, mas seguiu demasiado as regras ao cabecear para baixo e em demasia. Marega, logo a seguir, fugiu e rematou com perigo, o que levou os adeptos a acreditarem. E assim foi. Marega empatou a eliminatória 3-3 ao corresponder a um cruzamento de Corona, do lado esquerdo.Assistiu-se, por esta altura, ao desfilar de "nervos italianos", com muitos protestos perante os lances mais duros.