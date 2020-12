FC Porto, Benfica e SC Braga enfrentam "tubarões" europeus

Por terem terminado no segundo lugar do grupo C da "Champions", os "dragões" não serão cabeças de série e vão integrar o pote 2 do sorteio da próxima segunda-feira, em Nyon, na Suíça, tendo pela frente um adversário do pote 1, no qual vão estar as oito equipas que venceram os grupos.Desta forma, os campeões nacionais vão defrontar uma de sete equipas cabeças de série:De acordo com as regras da UEFA, o FC Porto só não poderá cruzar-se com o Manchester City, tendo em conta que os "citizens" fizeram parte do mesmo grupo dos ‘azuis e brancos’, no qual terminaram no primeiro posto. O regulamento impede ainda que se enfrentem equipas do mesmo país nos oitavos de final da Liga dos Campeões.Além do FC Porto, integram o pote 2 Atlético de Madrid (segundo classificado do grupo A), Borussia Moenchengladbach (B), Atalanta (D), Sevilha (E), Lazio (F), FC Barcelona (G) e Leipzig (H).

Para lisboetas e minhotos venha o diabo e escolha







Se a tarefa dos "dragões" na principal competição europeia de clubes não se afigura fácil, o caminho de "águias" e "arsenalçistas" prevê-se igualmente espinhoso, tendo em conta que vão estar inseridos no pote 2 do sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa, que também se realiza na próxima segunda-feira.

As duas formações lusas terminaram em segundo lugar nos respetivos grupos e não serão cabeças de série, pelo que têm como possíveis adversários os primeiros colocados dos grupos da Liga Europa, além dos quatro melhores terceiros colocados da Liga dos Campeões (), todos integrados no pote 1.Do lote de equipas do pote 1, o Benfica só não poderá defrontar o Rangers, que venceu o grupo dos encarnados, enquanto o SC Braga evita o Leicester pela mesma razão. Contudo, as "águias" podem calhar em sorte com os ingleses e os bracarenses podem defrontar os escoceses., todos cabeças de série, são os outros possíveis oponentes de lisboetas e minhotos nos "16 avos".Fora do caminho de Benfica e SC Braga ficam os emblemas do pote 2, que inclui os restantes segundos colocados ().