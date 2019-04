FC Porto chega à final da Youth League ao vencer Hoffenheim

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 15:02 / atualizado em 26 Abr, 2019, 19:17 | Futebol Internacional

Romário Baró, aos 39 minutos, Fábio Silva, aos 78, e Tiago Matos, aos 88, marcaram os golos do triunfo dos `dragões`, que chegam pela primeira vez à final da prova, depois das presenças do Benfica no encontro decisivo em 2013/14 e 2016/17.

Na final, marcada para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o FC Porto vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que vai opor ainda hoje FC Barcelona e Chelsea, que já conquistaram a competição duas vezes cada.

O enviado especial da Antena 1 Eduardo Gonçalves falou com alguns dos protagonistas deste feito dos "dragões".