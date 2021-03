FC Porto-Chelsea. Duas mãos jogam-se em Sevilha

As duas mãos da eliminatória entre FC Porto e Chelsea, referente aos quartos de final da Liga dos Campeões, serão mesmo jogadas em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, notícia avançada pela Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da competição em Portugal.O canal dá como confirmada a informação que surgiu na última segunda-feira, salientando que, além do encontro da primeira mão - que seria disputada no Estádio do Dragão -, também o duelo da segunda mão terá o reduto do Sevilha como cenário.A primeira mão está marcada para 7 de abril, enquanto a segunda será disputada no dia 13 (ambos os jogos às 20h00 de Portugal continental). De salientar que no intervalo entre os dois jogos o relvado do Sánchez Pizjuán ficará "intacto", uma vez que o Sevilha vai jogar fora de casa com o Celta de Vigo no dia 12.De referir ainda que o FC Porto regressa a uma cidade onde já foi feliz: em 2002/03, conquistou a Taça UEFA em Sevilha, ao bater os escoceses do Celtic por 3-2 no Estádio Olímpico da cidade espanhola.

A marcação dos jogos para Espanha foi motivada pelas restrições à circulação entre Portugal e o Reino Unido.







O prolongamento da suspensão de voos entre os dois países até 15 de abril, decretado na segunda-feira pelo Governo português, obrigou ao alinhamento de uma alternativa por parte da UEFA e dos responsáveis dos dois clubes.