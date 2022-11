FC Porto defronta gregos do Panathinaikos no `play-off` da UEFA Youth League

Os 'dragões', segundos do Grupo B da primeira fase, vão defrontar o Panathinaikos, campeão grego de sub-19, que chega a esta fase pelo caminho dos campeões, que junta equipas que ganharam os títulos dos seus países.



Nos oitavos de final está já o Sporting, que venceu a 'poule' D, enquanto o Benfica, que defendia o título, caiu na fase de grupos, ao ser terceiro no Grupo H.



Os encontros do 'play-off' estão marcados para 07 e 08 de fevereiro de 2023, com o sorteio dos oitavos marcado para 13 do mesmo mês.







- Programa do 'play-off' da Youth League:



Young Boys, Sui - Salzburg, Aut



AZ Alkmaar, Hol - Eintracht Frankfurt, Ale



?Ruh Lviv, Ucr - Inter Milão, Ita



Hajduk Split, Cro - Shakhtar Donetsk, Ucr



MTK Budapeste, Hun - Ajax, Hol



Hibernian, Esc - Borussia Dortmund, Ale



Panathinaikos, Gre? - FC Porto, Por



Genk, Bel - Juventus, Ita